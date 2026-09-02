Advogado diz a Vorcaro que levou Mendonça para comprar terno
Ciro Soares enviou áudio ao ex-controlador do Banco Master e disse que ministro do STF queria vê-lo
Um áudio enviado pelo advogado Ciro Soares ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro mostra uma conversa em que ele afirma que levou o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça para comprar um terno.
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