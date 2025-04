Após confusão entre indígenas e polícia na Esplanada, STF reforça segurança do prédio

Um ato promovido por indígenas na noite desta quinta-feira (10) na Esplanada dos Ministérios ficou marcado por confusão em frente ao Congresso Nacional, com a polícia jogando bombas de efeito moral em direção ao grupo. As bombas foram lançadas quando os indígenas pisaram no gramado em frente ao Congresso e se aproximaram do espelho d'água que fica próximo ao prédio do Poder Legislativo. Não houve confirmação se as bombas foram lançadas pela Polícia Militar ou pela Polícia Legislativa.



Como consequência disso, o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu reforçar a segurança do prédio. Policiais e viaturas foram posicionados na Praça dos Três Poderes para impedir qualquer aproximação à corte.



