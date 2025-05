Damares Alves conta como descobriu os veículos de luxo do 'Careca do INSS' "Careca do INSS" é apontado como operador financeiro de um esquema bilionário envolvendo empréstimos a aposentados e pensionistas

Brasília|Do R7 20/05/2025 - 18h21 (Atualizado em 20/05/2025 - 18h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share