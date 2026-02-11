Dinheiro é espalhado após ser arremessado de apartamento alvo da PF

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (11) a terceira fase da Operação Barco de Papel. A investigação apura suspeitas de fraude na gestão de recursos da RioPrevidência relacionados ao Banco Master, atualmente liquidado.



Durante a ação, uma cena chamou a atenção da equipe. No momento da chegada dos policiais, um dos ocupantes lançou pela janela do apartamento uma mala com dinheiro em espécie. As notas se espalharam pelo lado externo do prédio.