Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Dinheiro é espalhado após ser arremessado de apartamento alvo da PF

Operação da Polícia Federal em Santa Catarina investiga esquema entre Master e Rioprevidência

Brasília|Do R7

  • Google News

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (11) a terceira fase da Operação Barco de Papel. A investigação apura suspeitas de fraude na gestão de recursos da RioPrevidência relacionados ao Banco Master, atualmente liquidado.

Durante a ação, uma cena chamou a atenção da equipe. No momento da chegada dos policiais, um dos ocupantes lançou pela janela do apartamento uma mala com dinheiro em espécie. As notas se espalharam pelo lado externo do prédio.

  • policia-federal

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.