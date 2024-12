'Em 2025, nossa responsabilidade aumenta', diz Lula na Cúpula do Mercosul

No segundo dia da Cúpula do Mercosul, no Uruguai, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil assume a meta de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em até 67%, em um prazo de dez anos. E disse que o ano de 2025 será particularmente importante, pois a sede da COP-30 , a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, será em Belém , capital do Pará.