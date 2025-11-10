Forças federais e estaduais montam esquema de segurança especial para a COP30 em Belém

Um esquema de segurança rígido e integrado está montado em Belém (PA) para a COP30 (30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas), que ocorre entre os dias 10 e 21 de novembro. O evento, considerado um dos principais do mundo sobre meio ambiente, vai reunir líderes globais, cientistas, ONGs e representantes da sociedade civil para discutir soluções sustentáveis.



Em entrevista ao R7, o delegado Marco Berzoini, coordenador da Área de Segurança Pública da Polícia Federal, explicou que a preparação começou há mais de um ano.



“Foram feitos cursos preparatórios e diversas simulações conjuntas entre a PF, as Forças Armadas, a Força Nacional e a polícia local. Houve simulados de bomba e retomada de edificações em hotéis e shoppings. Os treinamentos foram detalhados e completos”, afirmou.



Segundo o delegado, as forças atuam sob um modelo de governança de grandes eventos, usado no país há quase duas décadas.



“Esse modelo vem se mostrando eficiente e a integração entre as instituições cresce com a proximidade da conferência”, disse.