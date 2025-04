Incêndio atinge anexo 1 do Ministério da Educação; fogo deixou fumaça preta e densa

Um incêndio atingiu, nesta segunda-feira (7), o prédio no anexo 1 do MEC (Ministério da Educação), em Brasília. De acordo com a pasta, o incêndio teria começado na central de ar condicionado do prédio. Imagens mostram uma fumaça densa e preta ao redor do edifício. Após o início das chamas e da fumaça, servidores saíram do prédio e aguardam, até a publicação desta reportagem, ao lado de fora o controle do fogo.