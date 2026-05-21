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Câmara aprova projeto que fragiliza fiscalização ambiental

PL proíbe multa com base apenas em imagens de satélite de áreas desmatadas

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A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que limita a fiscalização remota de áreas desmatadas. O texto impede embargos e medidas cautelares somente com base em imagens de satélite.

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