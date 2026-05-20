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Lula participa de cerimônia pelos cem dias do Pacto Nacional Brasil Contra o Feminicídio

Reunião no Palácio do Planalto reúne os três Poderes para balanço de ações

Hora News|Do R7

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de uma cerimônia que marcou os cem dias do Pacto Nacional Brasil Contra o Feminicídio.

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