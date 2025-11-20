Logo R7.com
R7 Brasília

COP30


Incêndio atinge pavilhão que recebe a COP30, em Belém

Ainda não há informações sobre feridos; fogo foi controlado, segundo seguranças

Brasília|Do R7

Um incêndio atingiu a Zona Azul (Blue Zone) da COP30, em Belém, nesta quinta-feira (20). Segundo apurou o R7, as chamas já foram controladas. Ainda não há informações sobre feridos nem sobre o que deu origem ao fogo.

A Blue Zone é o palco onde ocorrem as negociações oficiais, da Cúpula de Líderes e dos pavilhões nacionais. O espaço foi esvaziado como medida de segurança.

