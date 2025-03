Jovem escapa de golpe de R$ 2.000 ao tomar ‘maquininha’ de ladrão

Um estudante de 23 anos relatou ter sido vítima do “golpe da maquininha” e quase perdeu R$ 2.000 ao pedir uma encomenda na tarde desta sexta-feira (7) em Perdizes, zona oeste de São Paulo. Ao R7, Lucca F. contou que fez um pedido de R$ 47,99 em um aplicativo e, na hora do pagamento, o entregador alterou o valor da compra para R$ 2.000, mas, ao perceber o golpe, ele pegou a máquina de cartão do entregador.