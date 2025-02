Mauro Cid chora durante depoimento prestado ao ministro Alexandre de Moraes

O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, chegou a chorar durante depoimento prestado ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). No momento, o ministro questionava sobre a tentativa de obter recursos com o PL (Partido Liberal) para execução de um plano que impedisse a posse do então presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.