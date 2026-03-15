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R7 Brasília

Michelle publica vídeo de pessoa reclamando de jornalistas em frente a hospital onde está Bolsonaro

Em seus stories, a ex-primeira-dama respostou vídeo de seguidora que diz ter ouvido jornalistas falando sobre a morte de Jair Bolsonaro, que está internado

Brasília|Do R7

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