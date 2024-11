O oitavo avião da FAB (Força Aérea Brasileira) com um novo grupo de repatriados pousou nesta sexta-feira (25) na Base Aérea de São Paulo (BASP), em Guarulhos (SP). Neste grupo, estavam 239 pessoas, e três animais de estimação foram resgatados da zona de conflito no Líbano. Com esse voo, a ação do governo federal já trouxe 1.556 brasileiros e seus parentes, além de 17 animais de estimação.