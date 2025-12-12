Logo R7.com
PF deixa Câmara após cumprir busca e apreensão em operação sobre emendas parlamentares

Operação mira a assessora parlamentar Mariângela Fialek, que atuava no gabinete de Arthur Lira

Brasília|Do R7

PF deixa Câmara após cumprir busca e apreensão em operação sobre emendas parlamentares. Vídeo: Lis Cappi

