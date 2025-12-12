PF deixa Câmara após cumprir busca e apreensão em operação sobre emendas parlamentares
Operação mira a assessora parlamentar Mariângela Fialek, que atuava no gabinete de Arthur Lira
PF deixa Câmara após cumprir busca e apreensão em operação sobre emendas parlamentares. Vídeo: Lis Cappi
Últimas
Daniel Franco assume o Sobradinho e prepara time para o Candangão 2026
Sobradinho se prepara para o campeonato regional com novo centro de treinamento e elenco renovado
DF encerra Olimpíadas das Apaes com inclusão, esporte e integração neste sábado
O encerramento acontece neste sábado (13) com a Caminhada da Família, aberta ao público, na Esplanada dos Ministérios
Setor Comercial Sul, em Brasília, recebe maratona criativa com tecnologia e premiação
Haverá apresentações culturais e um espaço gamer disponível durante as seis horas de atividade na quadra 6
Aprovação de lei garante aluguel social para mães e cuidadoras atípicas no DF
O deputado distrital Eduardo Pedrosa destacou que essas famílias terão prioridade no acesso ao programa do Aluguel Social
Sol Nascente (DF) celebra nova fase com avanço das obras de infraestrutura
Moradores relatam melhorias significativas após obras de drenagem e pavimentação na região
Delegado da Polícia Civil fala sobre medidas de segurança no Sol Nascente (DF)
Fernando Fernades destaca a colaboração com outras delegacias e batalhões da Polícia Militar para operações conjuntas
Sol Nascente recebe 1ª edição do 'Governo do Brasil na Rua' com atendimentos gratuitos
Evento contará com atendimento do Ministério da Educação para inscrições no Pé de Meia e vacinação pelo Ministério da Saúde
Motorista perde controle do carro e invade loja no Setor Hospitalar Sul, em Brasília
O Corpo de Bombeiros investiga a situação para esclarecer o ocorrido e confirmar se há vítimas no local da colisão
Tropa de Elite e MC Jenny: confira as atrações do RECORD nas Cidades deste sábado
A última edição de 2025 acontece neste sábado (13), a partir das 9h, no Sol Nascente (DF)
Mãe lamenta morte de filha de um ano após possível asfixia em creche de Ceilândia (DF)
A mãe, Lorrany Ribeiro, deixou a filha no local pela primeira vez, devido à necessidade de trabalhar
Aeroporto de Brasília reduz filas, mas remarcações seguem lentas para voos cancelados
A Inframerica informou que não há previsão de novos cancelamentos, e espera que a fila não volte a crescer
Acidente com cinco veículos causa congestionamento no Setor Policial Sul, em Brasília
Uma faixa foi interditada enquanto a faixa para ônibus segue liberada; informações sobre feridos não foram divulgadas
Parque de diversões em Brasília libera entrada com doação de brinquedo neste sábado
Os itens arrecadados serão entregues pela equipe para crianças atendidas por instituições no Distrito Federal
Polícia investiga morte de bebê de 1 ano e 4 meses em creche sem alvará no DF
A polícia investiga a morte de Laura Ribeiro, de um ano e quatro meses, em uma creche sem alvará.