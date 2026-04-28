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R7 Brasília

PF mira esquema de contrabando em Porto do RJ

Estão sendo cumpridos 45 mandados de busca e apreensão e 17 auditores fiscais foram afastados de seus cargos

Brasília|Do R7

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Policiais estão investigando um grupo especializado no esquema de mercadorias

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