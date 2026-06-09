Setor produtivo lança manifesto contra PEC da escala 6x1 e defende jornada flexível

Milhares de entidades representativas do setor produtivo apresentaram nesta terça-feira (9) um manifesto contra a PEC (proposta de emenda à Constituição) que acaba com a escala de trabalho 6x1, cria duas folgas semanais remuneradas e reduz a jornada máxima de trabalho para 40 horas semanais. O documento pede que o Senado apoie uma proposta alternativa, apresentada por parlamentares da oposição, que prevê maior flexibilidade para acordos entre trabalhadores e empregadores.



Com o nome “Uma Carta para o Brasil que Acorda Cedo”, a manifestação foi assinada por cerca de 2.600 entidades, entre elas CACB (Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil), CNA (Confederação Nacional da Agricultura), CNC (Confederação Nacional do Comércio), CNI (Confederação Nacional da Indústria), CNT (Confederação Nacional do Transporte) e a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).