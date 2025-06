Vídeo: em audiência de custódia, ex-assessor de Bolsonaro nega contato com Mauro Cid

Em audiência de custódia, o coronel Marcelo Costa Câmara, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), negou qualquer tipo de contato com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente.



“Desde que fui solto, em 16 de maio, eu procurei seguir todas as medidas cautelares que me foram impostas, inclusive essa que eu estou sendo acusado de ter quebrado. Eu não conversei com o colaborador, nem por terceiros”, disse Câmara.



Câmara está preso preventivamente desde o dia 18 e junho nas instalações do Batalhão de Polícia do Exército, em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes determinou a detenção após o advogado de Câmara, Luiz Eduardo Kuntz, tentar interferir na delação premiada de Mauro Cid.



