Vídeo mostra momento da queda de avião com 242 passageiros na Índia

Um avião da Air India caiu na manhã desta quinta-feira (12), poucos minutos após decolar do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, em Ahmedabad, no estado de Gujarat, no oeste da Índia. A aeronave voando baixo e, em seguida, uma explosão, foram registradas por populares, e as imagens circulam nas redes sociais. O Boeing 787-8 Dreamliner fazia o voo AI171 com destino ao aeroporto de Gatwick, em Londres, no Reino Unido. A bordo estavam 242 pessoas — 230 passageiros e 12 tripulantes.