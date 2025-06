Vídeo: mulher salva cachorro que caiu de prédio no DF

Uma mulher salvou um cachorro que caiu de um prédio em Planaltina, no Distrito Federal, na última terça-feira (3). Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo R7 mostram o momento em que Iara de Jesus, de 31 anos, aparece de braços estendidos e segura o cachorro que caiu de uma varanda. A auxiliar de serviços gerais conta que estava chegando ao trabalho, às 7h, quando viu o cachorro prestes a cair.



“Me deparei com o cachorro lá em cima, sufocando com aquela coleira de peitoral. Aí minha amiga falou: ‘Iara, espera o cachorro, que ele vai cair’. Então, eu fiquei esperando, graças a Deus, que ele caiu na minha mão”, afirmou.



Iara relata ainda que, após o incidente, levou o animal para receber alguns cuidados em casa. “Resgatei ele, cuidei dele, para ele não ficar valente, e levei ele lá para minha casa. Dei ração, água e entreguei ele para a tutora dele”, contou.



