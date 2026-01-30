Vorcaro diz em depoimento que conversas com Ibaneis foram institucionais
Últimas
‘Essa vítima não será injustiçada’, afirma delegado sobre agressão a adolescente no DF
Em coletiva, delegado diz se colocar no lugar dos pais da vítima e garante que o caso terá desfecho justo
Delegado aponta perfil sociopata de Pedro Turra durante coletiva sobre agressões no DF
Investigação apura uma série de agressões e levou à prisão preventiva do piloto de 19 anos
Justiça decreta prisão preventiva e piloto Pedro Turra chega à delegacia no DF
Piloto é acusado de série de agressões no DF; uma das vítimas está internada em estado grave
Piloto Pedro Turra é preso preventivamente após série de agressões no DF
Pedro não resistiu à prisão e foi levado para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça
Agressão a adolescente no DF: Justiça decreta prisão preventiva do piloto Pedro Turra
A decisão considerou a gravidade das denúncias e o risco de fuga, já que o investigado possui passaporte e alto poder aquisitivo
Delegado se emociona ao relatar depoimento em investigação de agressão a adolescente no DF
Em coletiva, o delegado Pablo Aguiar destacou que a situação o afeta também como pai e disse se colocar no lugar das famílias das vítimas
Força-tarefa garante transferência aeromédica de criança em estado grave do Ceará para o DF
O transporte aeromédico exigiu planejamento detalhado, com definição de rotas, escalas técnicas e coordenação entre os estados
Flamengo e Corinthians movimentam Brasília na final da Supercopa do Brasil
Os dois times se enfrentam na Supercopa do Brasil neste domingo (1º) na Arena BRB Mané Garrincha
Brasília lança nova rota de cicloturismo para explorar a cidade de bicicleta
Lançamento de mini-guia oferece informações sobre rotas para ciclistas na capital federal
Avião de pequeno porte sofre falha no motor e cai em plantação de soja no DF
Falha no motor causou pouso forçado; piloto e passageiro foram resgatados sem ferimentos graves
Em meio a boatos, governador Ibaneis Rocha confirma que disputará vaga no Senado
Sobre o BRB, o político afirmou ser um patrimônio local e garantiu que as operações estão sob auditoria
Projeto leva obras de mobilidade, segurança e saúde à Cidade Estrutural (DF)
Ibaneis Rocha aponta que entre as melhorias estão a entrega de nova rua, construção de uma rodoviária e de um Batalhão da PM
Ibaneis Rocha aponta que recursos da saúde viabilizam hospital de São Sebastião (DF)
O governador Ibaneis Rocha enfatizou o aumento das cirurgias realizadas e melhorias no tratamento do câncer
RECORD nas Cidades na Estrutural conta com serviços gratuitos do Ministério Público
Também haverá um estande de leitura com livros disponíveis para consulta e empréstimo; atendimento será aberto à população
Homem de 32 anos é preso por roubo, tentativa de estupro e homicídio no DF
O suspeito estava foragido da justiça e foi localizado trabalhando como garçom em um restaurante na Vila Planalto