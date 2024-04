Ministério da Saúde detalha atuação de profissionais do Mais Médicos Iniciativa busca garantir o atendimento nas áreas mais vulneráveis

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A partir desta segunda-feira (8), 1.600 profissionais do programa Mais Médicos passam a atuar em 654 municípios de todo o país. A iniciativa do governo federal pretende reduzir as desigualdades na área de saúde e garantir o atendimento nas localidades mais vulneráveis e de extrema pobreza.