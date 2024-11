Xamã, Poesia Acústica, Alcione, Jorge Aragão e Fundo de Quintal animam o fim de semana do DF Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 28/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 28/11/2024 - 02h00 ) twitter

Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

O Distrito Federal está recheado de eventos para o primeiro fim de semana de dezembro. A agenda cultural do R7 reúne shows de samba e hip-hop, com artistas renomados, exposições, night lab e programação natalina. As atividades começam nesta quinta-feira (28).

Fim de semana terá outras atrações do samba Reprodução/Instagram @alcionemarrom e @grupofundodequintal

O Grande Encontro do Samba

Aos sambistas de plantão, Brasília recebe o Grande Encontro do Samba neste sábado (30). Os cantores Jorge Aragão, Alcione e Fundo de Quintal se apresentarão na Arena BRB Mané Garrincha. A classificação é de 16 anos.

Onde: Arena BRB Mané Garrincha

Quando: sábado (30)

Horário: 20h30

Valor: a partir de R$ 77,60

Arnaldo Antunes

A 17ª edição do Night Lab receberá nesta quinta-feira (28) o compositor e cantor Arnaldo Antunes, em comemoração aos dois anos do SESI lab. O músico participou da banda Titãs e do CD Tribalistas em 2002, com Marisa Monte e Carlinhos Brown. Segundo a organização do museu, os ingressos antecipados estão esgotados. Contudo, no dia do evento, haverá um lote extra com 300 bilhetes disponíveis.

Onde: SESI Lab

Quando: quinta-feira (28)

Horário: 22h

Valor: R$ 40 a inteira (lote extra com ingresso será aberto)

Festival reúne cantores renomados de todo o Brasil Divulgação/Festival Estilo Brasil

Festival Estilo Brasil

Neste sábado (30), os brasilienses poderão curtir a noite com Xamã e Poesia Acústica no Festival Estilo Brasil. Juntos, os artistas cantam os sucessos “Poesia #6 – Era uma vez”, “Poesia #9 – Melhor Forma” e “Poesia #11 – Nada Mudou”. O evento também terá uma programação com outros cantores nos próximos dias. As apresentações acontecem no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Quando: até 14 de dezembro

Horário: 21h

Valor: a partir de R$ 80

Festa Túnel 80

O Primeiro Bar promove a festa Túnel 80 neste sábado (30) com as batidas dançantes e contagiantes das famosas músicas dos anos 80. Os responsáveis pelas músicas são: Paulo Mesquita, Philippe Seabra, banda BSB Beat, Mc Carioca,e os DJs Wendel Sousa e FatBoy.

Onde: Primeiro Bar

Quando: sábado (30)

Horário: 19h

Valor: a partir de R$ 40

Espetáculos são para todos os públicos Reprodução/Instagram @eco.fono e Divulgação/Brasília Shopping

Princesas em: Um Natal Encantado

O Teatro do Brasília Shopping terá uma noite especial, marcada pelo encanto natalino. Neste sábado (30) e domingo (1º) as princesas, Branca de Neve, Bela Adormecida e Tiana participarão do espetáculo “Um Natal Encantado”. Uma simples missão se transforma em uma sequência de trapalhadas e situações cômicas, com muito humor e magia para a família. No fim da peça, a Mamãe Noel aparece para salvar o dia e reforçar o verdadeiro espírito natalino: união, amizade e diversão.

Onde: Teatro do Brasília Shopping

Quando: sábado (30) e domingo (1º)

Horário: 16h

Valor: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Seasons of Broadway

O Teatro dos Bancários preparou uma noite inesquecível com o espetáculo “Seasons of Broadway”, neste sábado (30). Um grupo de cantores promete emocionar o público interpretando os principais musicais da Broadway.

Onde: Teatro dos Bancários

Quando: sábado (30)

Horário: 18h

Valor: a partir de R$ 50

Exposições são gratuitas Divulgação/IFB e Caixa Cultural Brasília

Quem Vê Look Não Vê Corre

O IFB (Instituto Federal de Brasília) inaugura, no JK Espaço Arte, a exposição “Quem Vê Look Não Vê Corre” neste fim de semana. A mostra apresenta os TCC (Trabalhos de Conclusão de Curso) dos alunos de Tecnologia em Design de Moda. A exposição é gratuita e estará aberta até o dia 31 de janeiro de 2025.

Onde: Piso S1 do JK Shopping

Quando: até 31 de janeiro

Horário: segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 12h às 22h

Valor: gratuito

Hiper-Realismo no Brasil

A Caixa Cultural Brasília recebe a mostra “Hiper-Realismo no Brasil”, do artista Giovani Caramello. A exposição reúne rostos esculpidos em resina e silicone, que carregam as marcas do tempo. A entrada é gratuita.

Onde: Caixa Cultural Brasília

Quando: até 12 de janeiro

Horário: terça a domingo, das 9h às 21h.

Valor: gratuito

Indomináveis Presenças

O CCBB está com a exposição “Indomináveis Presenças” até 12 de janeiro. A mostra reúne 114 obras de 16 artistas, que abordam perspectivas de pessoas negras na arte contemporânea. A entrada é gratuita.

Onde: CCBB

Quando: até 12 de janeiro

Horário: Terça a domingo, das 9h às 21h

Valor: gratuito

Veja onde curtir o fim de semana em Brasília Paulo H. Carvalho/ Agência Brasília e Reprodução/Instagram @smash.org.br

“Nosso Natal” na Esplanada dos Ministérios

A esplanada dos Ministérios será palco do “Nosso Natal” uma estrutura gigante que se transformará em um cenário mágico a partir deste domingo (1º). Segundo, o governo do Distrito Federal, o local terá uma pista de patinação de gelo, carrossel, teatro infantil, oficinas e os enfeites de Natal. A programação vai até 30 de dezembro.

Onde: Esplanada dos Ministérios

Quando: de domingo (1º) a 30 de dezembro

Horário: 17h às 23h

Valor: gratuito

Smash 2024

Brasília está recebendo um dos maiores eventos de tecnologia do país. O Smash que ocorre até esta quinta-feria (28), discute temas como inovação, inclusão e o impacto transformador da tecnologia. O público poderá participar de palestras, exposições, testes de habilidades, e programas. A entrada é gratuita

Onde: Millennium Convention Center, SCES, Trecho 2, Conjunto 10, Lote 18, Brasília

Quando: até quinta-feira (28)

Horário: 10h às 19h

Valor: gratuito

*Sob supervisão de Thays Martins