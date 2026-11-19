GTA 6 invade o Acelerados: Rubinho e Gerson colocam clássicos do game frente a frente BMW 318i Cabrio E30 e Dodge Viper SR I 1993 saem do videogame para acelerar na Volta Rápida em um duelo de muita nostalgia e potência

Gerson Campos e Rubinho Barrichello ao lado do Viper e da BMW 318i divulgação/Acelerados

Só se fala nele! Depois de 13 anos de espera, GTA 6 finalmente chegou! E o Acelerados entrou no clima de um dos lançamentos mais aguardados da história dos videogames com uma disputa especial. Gerson Campos e Rubens “Rubinho” Barrichello colocaram lado a lado dois carros que fazem parte da história da franquia: a BMW 318i Cabrio E30, de 1991, e o clássico Dodge Viper SR I 1993.

O novo jogo da Rockstar Games leva os jogadores de volta a icônica Vice City, em uma história protagonizada por Jason e Lucia, com muita ação, velocidade e liberdade em um mundo aberto. E se você achou que só veria essas máquinas acelerando dentro do videogame, pode preparar o coração! Na Volta Rápida, os carros saem das telas e vão para a pista do Velocitta.

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Os clássicos dos games!

De um lado, a BMW 318i Cabrio E30, de 1991, modelo que ganhou destaque no material de divulgação de GTA 6 ao aparecer com Jason, um dos protagonistas do jogo, no trailer do Olhar Estendido. O clássico conversível conta com motor 1.8 e 113 cv de potência. Além do desempenho, o modelo conquista pelo visual icônico e pelo charme da capota aberta.

BMW 318i Cabrio E30 no Velocitta divulgação/Acelerados

Do outro, um verdadeiro ícone do automobilismo e da própria franquia: o Dodge Viper SR I 1993. Equipado com um monstruoso motor V10 de 8.0 litros, o esportivo entrega potência de sobra e acelera de 0 a 100 km/h em aproximadamente 4,5 segundos.

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Dodge Viper no Velocitta divulgação/Acelerados

GTA e a paixão pelos carros

A franquia GTA sempre teve os automóveis como um dos grandes destaques de sua experiência, fato presente no nome da série ‘Grand Theft Auto’. Com uma enorme variedade de veículos inspirados em modelos reais, os jogos também ajudaram a despertar a paixão por carros em diferentes gerações de jogadores.

Jason dirigindo a BMW E30 no GTA 6 divulgação/Rockstar Games, Um Olhar Estendido

Durante o bate-papo, Rubinho ainda compartilhou uma curiosidade sobre a relação dos filhos com os games. O piloto contou que permitia que eles jogassem GTA quando eram pequenos, justamente por entender que aquele era um ambiente virtual no qual poderiam experimentar situações que jamais deveriam reproduzir na vida real.

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Uma visão interessante sobre a relação entre videogames e realidade, especialmente em uma franquia conhecida pela liberdade oferecida aos jogadores e pelas situações inusitadas que fazem parte de sua identidade.

Quem leva essa disputa?

Agora é hora de descobrir se a potência bruta do Viper fala mais alto ou se a clássica BMW consegue surpreender na pista! Gerson e Rubinho estão prontos para acelerar, mas só um dos modelos vai levar a melhor nessa Volta Rápida especial.

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Quer descobrir quem venceu esse duelo que mistura videogame e realidade? Corre para conferir o vídeo completo no canal Acelerados!

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