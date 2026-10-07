O que é essencial para um seguro de automóvel ideal? Dentro da Yelum Seguros, os clientes podem selecionar entre três tipos de seguro para o seu carro, saiba qual modelo encaixa no seu orçamento

Com mais de um século de atuação no mercado segurador e integrante do Grupo HDI desde 2023, a Yelum Seguros atende hoje mais de 2,5 milhões de clientes em todo o país Reprodução/Yelum

Para comprar um automóvel, é essencial que tenha em mente o tipo de seguro ideal para o seu bolso. São diversos fatores que entram na conta na hora de fechar um seguro: a região a ser circulada, o perfil do uso do veículo e quais são os principais riscos aos quais o motorista está exposto.

Com mais de um século de atuação no mercado segurador e integrante do Grupo HDI desde 2023, a Yelum Seguros atende hoje mais de 2,5 milhões de clientes em todo o país — não só no segmento Automóvel, mas também em Residência, Vida, Empresas, Transportes, Frotas e Responsabilidade Civil.

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A seguradora apresenta três modelos de seguro para o seu veículo, com a opção de personalização dentro de cada um, para se alinhar com o formato desejado pelo cliente.

Auto Perfil

O Auto Perfil é o modelo mais personalizável dentro das opções o que permite a proteção de acordo com as necessidades do motorista. São três opções de assistência, além da possibilidade de adicionar serviços extras.

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O seguro oferece cobertura compreensiva para o veículo, incluindo colisão, incêndio, roubo ou furto e outros eventos previstos nas Condições Gerais, além de proteção para danos materiais e corporais causados a terceiros.

Entre as coberturas adicionais estão a Garantia 0km, despesas extraordinárias, higienização, Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), proteção para acessórios e equipamentos, danos morais e estéticos e seguro da franquia.

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Na Assistência 24 horas, disponível sete dias por semana, o cliente pode contar, de acordo com o plano contratado, com serviços como guincho, chaveiro, troca de pneus, motorista reserva e serviço de leva e traz.

Também é possível contratar, junto à apólice de Auto, a assistência residencial, com serviços emergenciais de chaveiro, eletricista e encanador, além de indicação de profissionais.

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A proteção para vidros possui diferentes níveis, que podem incluir faróis, lanternas, iluminação auxiliar, retrovisores, máquina de vidros, reparos em arranhões, martelinho de ouro, para-choques e teto solar. As apólices com cobertura de vidros também incluem a calibragem do sistema ADAS sem custo adicional.

O Auto Perfil ainda oferece opções como Proteção Pequenos Reparos, para danos de pequeno e médio porte na lataria e em peças externas de plástico. Nesses casos, a cobertura pode ser uma alternativa ao acionamento da cobertura de casco, ajudando a evitar o pagamento da franquia tradicional para reparos de menor valor, conforme as condições contratadas. Além de Proteção Roda e Pneu, que cobre danos decorrentes de impactos em situações como buracos, guias, meio-fios e pedras.

O Carro Reserva pode ser contratado por 7, 15 ou até 35 dias, conforme o plano escolhido. Em casos de indenização integral por colisão, roubo ou furto, a cobertura pode disponibilizar veículo reserva por até 30 dias, além da opção de desconto na franquia em caso de perda parcial.

Auto Consciente

O Auto Consciente, da Yelum Seguros, é uma opção de seguro automotivo mais acessível e de contratação simplificada, voltada a veículos de até 25 anos. Focado na proteção contra danos causados a terceiros, o produto não exige vistoria nem avaliação de perfil, sendo exclusivamente RCF-V (Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos) para danos materiais e corporais decorrentes do veículo segurado.

O pagamento pode ser feito em até 12 parcelas sem juros no cartão de crédito, sem comprometer o limite total do cartão.

Entre as coberturas adicionais, o segurado pode contratar Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), que oferece proteção ao motorista e aos passageiros em caso de morte ou invalidez permanente, total ou parcial decorrente de acidente.

O seguro também disponibiliza assistência 24 horas, sete dias por semana para o próprio veículo, com serviços como guincho para transporte até oficina ou residência, chaveiro, troca de pneus e diversos outros serviços.

O Auto Consciente concentra sua proposta em uma proteção voltada para o bom custo-benefício, priorizando a cobertura perante terceiros e serviços de assistência para situações emergenciais, com a possibilidade de complementar a proteção por meio do APP.

Auto Exclusivo

O Auto Exclusivo, da Yelum Seguros, é voltado a quem busca uma proteção mais ampla para o veículo . Com cobertura compreensiva, oferece proteção para situações como colisão, incêndio, roubo ou furto e outros eventos previstos nas Condições Gerais do seguro, além de cobertura para danos materiais e corporais causados a terceiros

O seguro também oferece assistência 24 horas, com guincho sem limite de quilometragem em caso de sinistro, motorista reserva, chaveiro, troca de pneus e serviço de leva e traz. Entre os benefícios, há ainda a possibilidade de contratação de carro reserva, cobertura para blindagem com um dos limites mais altos do mercado e equipamentos de som e imagem.

O cliente pode ampliar a proteção com opções como Garantia 0km, que considera o valor de veículo novo pela tabela FIPE por até seis ou doze meses, conforme disponibilidade no momento da contratação; despesas extraordinárias; higienização; acidentes pessoais de passageiros (APP); acessórios e equipamentos; danos morais e estéticos; e seguro da franquia.

Também é possível contratar assistência residencial, proteção para pequenos reparos e proteção para rodas e pneus, além de diferentes níveis do Plano de Vidros, que podem incluir faróis, lanternas, retrovisores, máquinas de vidro, reparos em arranhões, martelinho de ouro, para-choques e teto solar, por exemplo.

O Carro Reserva pode ser contratado por 7, 15 ou até 30 dias, conforme o plano escolhido. Em casos de indenização integral por colisão, roubo ou furto, a cobertura pode disponibilizar veículo reserva por até 30 dias, além da opção de desconto na franquia em caso de perda parcial. No Auto Exclusivo, o carro alugado pode ser de padrão executivo ou luxo, quando essa opção é contratada.

Comparativo rápido entre os modelos

Para facilitar a visualização das principais diferenças entre os três produtos, veja o resumo comparativo abaixo:

Gráfico reprodução/yelum

Qual seguro devo escolher para o meu carro?

São diversas opções para escolher o seguro ideal para o veículo. Entre os modelos da Yelum Seguros, as três opções oferecem variações entre cada categoria, o que permite que cada cliente faça o plano de seguro ideal para o carro e a situação em que se encontra.

O modelo de Auto Consciente oferece uma proteção essencial, especialmente para terceiros, acidentes pessoais e situações emergenciais, sendo uma alternativa para quem quer contratar um seguro sem tantas coberturas adicionais.

Já o Auto Perfil é o produto com maior flexibilidade, o que permite que o cliente tenha uma cobertura mais completa e possa escolher diferentes níveis de assistência e serviços, como carro reserva, proteção para vidros, pequenos reparos, rodas e pneus e assistência residencial.

Em seu modelo mais completo, o seguro Auto Exclusivo oferece, além das coberturas tradicionais, uma quantidade maior de serviços e possibilidades de proteção, incluindo opções diferenciadas de carro reserva, assistência, vidros e equipamentos. É indicado para quem prioriza uma proteção mais ampla e maior comodidade, mesmo que isso represente um seguro potencialmente mais caro.

Pontos de atenção na hora da apólice

Antes de contratar um seguro para o seu automóvel, vale conferir com atenção o valor da franquia, os limites de indenização para cada tipo de cobertura, os serviços de assistência incluídos e as exclusões previstas no contrato. Esses são itens que costumam fazer diferença na hora de um sinistro, mas que passam despercebidos na contratação.

Durante a vigência da apólice, é importante manter os dados cadastrais atualizados (como uso do veículo, local de pernoite e condutores habituais), já que mudanças nesse perfil podem impactar a cobertura e dificultar possíveis indenizações. É preciso ficar atento aos prazos de renovação, reajustes e eventuais alterações nas condições contratadas. Revisar periodicamente se o seguro ainda atende às necessidades atuais do motorista ajuda a manter a proteção sempre adequada.

Saiba mais sobre as soluções da Yelum em: www.yelumseguros.com.br