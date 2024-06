Cidades |Do R7

Anac suspende medida que limitava número de voos no aeroporto de Guarulhos Limite cautelar foi estabelecido no início do mês por ‘problemas em fiscalizações anteriores’

Alto contraste

A+

A-

Anac confirmou que recomendações foram atendidas (Arquivo/Agência Brasil)

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) suspendeu os efeitos da medida cautelas que limitava o número de voos no aeroporto de Guarulhos (DF). Segundo a norma, o terminal aéreo poderia receber até 2.714 voos semanais por “problemas encontrados em fiscalizações anteriores”. A Agência divulgou que a suspensão ocorre após o cumprimento das exigências feitas à concessionária responsável pelo aeroporto.

“As preocupações da Anac diziam respeito principalmente à segurança nos pátios das aeronaves, em especial nas operações noturnas e em períodos de chuva”, esclareceu o órgão por meio de nota. Entre as medidas adotadas estão o reparo no sistema de taxiamento, aprimoramento da sinalização horizontal e reparos nos pavimentos do pátio.

A concessionária também aumentou, conforme informações da Anac, a quantidade de fiscais de pátio no aeroporto, aquisição de veículos e equipamentos de sinalização, novas luminárias LED para o balizamento e treinamento adicional para condutores e pessoal de solo.

“As correções em curso reforçarão a segurança e a eficiência para as operações do maior aeroporto brasileiro. A Anac ainda enfatiza o seu compromisso com a qualidade dos serviços da aviação civil brasileira, monitorando a funcionalidade e segurança tanto na infraestrutura oferecida quanto nos serviços prestados pelo setor”, concluiu o comunicado da agência.