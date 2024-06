Pessoas de baixa renda iniciam curso de manutenção aeronáutica financiado pela Anac

Alto contraste

ANAC: curso de manutenção aeronáutica para pessoas de baixa renda (Divulgação ANAC)

Nessa segunda-feira, 17 de junho, foi realizada a aula magna do Curso Técnico em Manutenção Aeronáutica em Célula, financiado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e promovido pelo Campus São Carlos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP).

Desenvolvida pelo IFSP, a capacitação inclui formação teórica e prática para a obtenção da licença de mecânico de manutenção aeronáutica (CHT-célula) e oferece 40 bolsas de estudo, das quais 24 estão ocupadas por mulheres. Para que tenham condições de se dedicar aos estudos, os alunos receberão auxílio mensal de R$ 700 por até 36 meses, período máximo para a conclusão da formação. O valor total investido pela Agência será de R$ 2,2 milhões.

A viabilização do curso é fruto de parceria da Anac com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), que prevê a oferta de bolsas de estudo em cursos técnicos de nível médio e qualificação profissional na área de aviação.

Na aula inaugural, o diretor-presidente da Anac, Tiago Pereira, ressaltou a importância social do curso, que busca deixar o setor aéreo mais inclusivo, e incentivou que os alunos aproveitassem essa oportunidade, porque o mercado do setor aéreo está em crescimento.

Daiane Fernanda da Silva, 26, possui familiares trabalhando na área, veem neste curso uma oportunidade de mudança de vida não só para si, mas também para sua família. Daiane expressou sua gratidão pelo potencial transformador do curso: “Essa oportunidade que estão me dando agora vai mudar totalmente a minha vida. Não só a minha, mas da minha mãe e dos meus familiares. Eu estou estudando para ter um futuro melhor, para proporcionar para minha mãe um futuro melhor também.”.

Da mesma forma, Andreia Aparecida Formenton, 37, enxerga neste curso a chance de melhorar sua vida e vislumbra um futuro promissor. Para ela, a bolsa de estudo não só aprimorará seu conhecimento, mas também abrirá portas em sua carreira profissional.

O evento contou ainda com a presença do representante da Reitoria da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Pedro Sérgio Fadini, do diretor da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, Fernando Catalano, do representante da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, Cláudio Jorge da Rocha, do reitor do IFSP, Silmário Santos, e de representantes da indústria.

Asas para Todos

O treinamento faz parte do programa da Anac Asas para Todos, criado para fomentar a diversidade, a inclusão, a capacitação e a formação na aviação civil brasileira. A ação faz parte do subprograma “Mulheres na Aviação”, que visa aumentar a participação feminina no setor.

O programa integra o rol de ações do pilar social da Política de Sustentabilidade da Agência e foi idealizado para ampliar a participação de todas as camadas da população no setor da aviação civil. As atividades são direcionadas a pessoas de baixa renda, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas negras, profissionais de aviação e passageiros.

Para mais informações, acesse o hotsite do Asas para Todos.









