Apenas 39% dos municípios brasileiros são centros de gestão territorial, diz IBGE

Pesquisa do IBGE mostra que Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro centralizam gestão territorial no Brasil Arquivo/Agência Brasil

Somente 2.176 (39,1%) municípios do Brasil são classificados como centros de gestão territorial, isto é, responsáveis pelo papel de comando na rede urbana do país, tanto do ponto de vista empresarial quanto da gestão pública. O número é ligeiramente inferior aos 2.204 identificados no estudo realizado em 2014. Os dados são da pesquisa “Gestão do território 2024”, divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta-feira (26).

Segundo o estudo, Brasília (DF), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) foram classificados como nível 1 e são o tripé da estrutura. Esses três locais lideram em gestão pública e empresarial.

Enquanto isso, Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Recife (PE) e Campinas (SP) são municípios de nível 2, e Goiânia (GO), Florianópolis (SC) e Vitória (ES), nível 3. Os níveis 1, 2 e 3 são compostos por capitais e grandes metrópoles.

As empresas que possuem outras unidades estão concentradas no Sudeste e Sul do país, com 45,4% e 23,1%, respectivamente. Em 2021, o número de trabalhadores que atuam em unidades fora do município em que a sede se encontra cresceu em São Paulo, que registrou 1.855.722 assalariados em filiais.

Já na área de gestão pública, Brasília lidera e é o único centro urbano em nível 1. Segundo o estudo, a capital brasileira centraliza o papel de gestora da estrutura administrativa estatal. Isso acontece porque a cidade concentra as sedes dos principais órgãos públicos, exceto do IBGE, que fica no Rio de Janeiro.

No nível 2 da gestão pública, ficam Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. Apenas 2.171 municípios centralizam a administração pública do país, ou seja, cerca de 39%. O estudo mostra que Camboriú (SC) é o único local analisado que não sedia nenhum órgão federal ou estadual.