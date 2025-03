Bolsonaro acompanha segundo dia de julgamento no gabinete do filho Flávio, no Senado Primeira Turma do STF retomou o julgamento que definirá se Bolsonaro e outros sete acusados se tornarão réus

Brasília|Victoria Lacerda e Gabriela Coelho, do R7, em Brasília 26/03/2025 - 10h28 (Atualizado em 26/03/2025 - 10h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share