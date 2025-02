Autoridades lamentam tragédia em desabamento do teto de igreja em Salvador Queda matou uma jovem de 26 anos e deixou 5 feridos, incluindo 2 estrangeiros Cidades|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 06/02/2025 - 07h57 (Atualizado em 06/02/2025 - 13h58 ) twitter

Autoridades lamentam tragédia em desabamento Divulgação/Defesa Civil de Salvador - 05/02/2025

Após o desabamento do teto de uma igreja, no Pelourinho, em Salvador (BA), que causou a morte de uma turista de 26 anos na tarde desta quarta-feira (5), autoridades lamentaram o ocorrido. O acidente também deixou cinco pessoas feridas, incluindo dois estrangeiros, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e da Polícia Civil. Os feridos sofreram lesões leves.

Giulia Panchoni Righetto, natural de Ribeirão Preto (SP), morreu. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou nas redes sociais, expressando tristeza e colocando o governo federal à disposição das autoridades locais.

“Expresso minha solidariedade aos familiares e amigos de Giulia Panchoni Righetto, jovem que perdeu a vida na tragédia, e a todas as vítimas que ficaram feridas”, declarou. O presidente também afirmou que o governo contribuirá na reconstrução da igreja.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também se pronunciou, dizendo sentir “profunda tristeza” pelo ocorrido. Ela destacou a relevância da igreja para a história e cultura nacional por carregar nas paredes “a identidade e a memória” do povo. A ministra informou que estará em Salvador nesta quinta-feira (6) para acompanhar a situação e reforçou o compromisso com a preservação do patrimônio cultural.

O prefeito Bruno Reis afirmou que a prefeitura está prestando assistência às vítimas e realizando avaliações técnicas para garantir a segurança na área. A igreja, conhecida como “igreja de ouro” — devido à sua riqueza arquitetônica e ornamentação — foi interditada pela Defesa Civil após o desabamento.

O senador Jaques Wagner também lamentou o ocorrido e desejou rápida recuperação aos feridos. Para ele, o local “além de seu valor histórico, cultural e religioso, é parte da vida de muitas pessoas e um dos pontos turísticos mais visitados da capital baiana”, escreveu.

As causas do desabamento ainda serão investigadas, e equipes técnicas já estão mobilizadas para analisar os danos e definir as próximas ações para a segurança e restauração do local.