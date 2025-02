Lula lamenta desabamento em igreja de Salvador: ‘Governo federal está à disposição’ Acidente causou morte de turista paulista de 26 anos e feriu outras seis pessoas; estrutura apresentava problemas desde 2023 Brasília|Do R7, em Brasília 05/02/2025 - 20h36 (Atualizado em 05/02/2025 - 21h15 ) twitter

Turista morre após teto de igreja desabar no centro histórico de Salvador (BA) Reprodução/RECORD - 5.2.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta quarta-feira (5) o desabamento do teto de uma igreja no Centro Histórico de Salvador (BA), no Pelourinho. O acidente causou a morte de uma turista de 26 anos, de Ribeiro Preto (SP), e feriu outras seis pessoas. A jovem estava na capital baiana desde essa terça (4), depois de visitar Morro de São Paulo. O petista expressou solidariedade às vítimas e afirmou que o governo federal “está à disposição” das autoridades locais para ajudar na reconstrução.

“Com tristeza e pesar, soube do desabamento, [...] que resultou em uma vítima e deixou outras seis pessoas feridas. O governo federal está à disposição das autoridades locais para auxiliar neste momento tão difícil [...]. Expresso minha solidariedade aos familiares e amigos de Giulia Panchoni Righetto, jovem que perdeu a vida na tragédia, e a todas as vítimas que ficaram feridas”, escreveu o presidente, em uma rede social.

A igreja é um ponto turístico de Salvador. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e a Defesa Civil estiveram no local. A estrutura apresentava problemas ao menos desde 2023. As causas são investigadas pela PCBA (Polícia Civil da Bahia).

Com tristeza e pesar, soube do desabamento do teto da Igreja e Convento de São Francisco de Assis, em Salvador, que resultou em uma vítima fatal e deixou outras seis pessoas feridas. O governo federal está à disposição das autoridades locais para auxiliar neste momento tão… — Lula (@LulaOficial) February 5, 2025