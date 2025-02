Turista morre e cinco pessoas ficam feridas após teto de igreja desabar em Salvador (BA)

O desabamento do teto de uma igreja no centro histórico de Salvador (BA) deixou uma pessoa morta e outras cinco feridas. Turistas e funcionários estavam no local quando parte do forro veio abaixo. Os problemas estruturais na construção são antigos e já haviam sido denunciados. A Polícia Federal vai investigar as causas do acidente, e o local foi interditado pela Defesa Civil.