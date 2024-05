Brasil tem 25,2 mil mulheres indígenas a mais do que homens

Alto contraste

População indígena tem mais mulheres que homens no Brasil (Marcelo Camargo/Agência Brasil - 23.4.2024)

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta sexta-feira (3) que a maioria da população indígena do Brasil é composta por mulheres. Segundo o instituto, o país tem 860.020 mulheres indígenas e 834.816 homens indígenas, uma diferença de 25.204. Ao todo, o país tem 1.694.836 pessoas que se consideram indígenas.

A diferença entre homens e mulheres indígenas varia de acordo com as regiões. O Norte é a única região que apresenta excedente de homens indígenas em relação às mulheres, com 378.974 homens e 374.806 mulheres, uma diferença de 4.168.

No Nordeste, foram identificadas 19.382 mulheres indígenas a mais (254.873 homens e 274.255 mulheres). No Sudeste, a diferença foi de 6.010 (58.712 homens e 64.722 mulheres). No Centro-Oeste, a diferença foi de 3.385 (98.384 homens e 101.769 mulheres). No Sul, foi registrada a menor diferença, de 595 (43.873 homens e 44.468 mulheres).

Os números do IBGE constam do “Censo Demográfico 2022: Quilombolas e Indígenas, por sexo e idade, segundo recortes territoriais específicos: Resultados do universo”, que contempla informações referentes à estrutura etária e perfil de sexo da população quilombola e da população indígena.

Idade da população indígena

De acordo com o IBGE, a maioria da população indígena do Brasil tem menos de 30 anos de idade. Segundo o instituto, 950.864 pessoas indígenas no país têm entre 0 e 29 anos de idade.

De acordo com o instituto, a maior quantidade de indígenas concentra-se na faixa de idade entre zero a 14 anos, com 29,95% (507.590 pessoas), seguida da faixa entre 15 a 29 anos, com 26,15% (443.274 pessoas) e 30 a 44 anos, que representa 19,63% (332.675 pessoas) da população indígena no Brasil.

O IBGE revelou, ainda, que 13,62% (230.839 pessoas) dos indígenas têm entre 45 e 59 anos e que 10,65% da população indígena (180.458 pessoas) têm 60 anos ou mais.