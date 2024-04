Brasil tem queda nas mortes por homicídio, mas fecha 2023 com média de 103 vítimas por dia País teve 37.639 vítimas de homicídio doloso no ano passado, primeira queda desde 2020, diz relatório do Ministério da Justiça

Queda de 3,31% é primeira registrada desde 2020 (Fernando Frazão/Agência Brasil — Arquivo)

O Brasil teve uma média de 103 mortes violentas por dia em 2023, segundo o Mapa da Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O país teve 37.639 vítimas de homicídio doloso, quando existe a intenção de cometer o ato, contra 38.926 casos de 2022. A queda, de 3,31%, é a primeira registrada desde 2020. As cidades do Rio de Janeiro, Salvador e Manaus foram as com as maiores quantidades de vítimas.

Os números mostram que o Nordeste teve a maior quantidade de homicídios dolosos, com 16.479, seguido pelo Sudeste, que registrou 9.668. No Norte foram 5.071; no Sul, 3.917; e no Centro-Oeste, 2.504. Centro-Oeste e Sul apresentaram as maiores reduções nos casos de homicídios dolosos em relação a 2022, com 7,87% e 7,55%, respectivamente.

De acordo com o estudo, 34.542 vítimas do crime no ano passado eram do sexo masculino. O número caiu 3,8% em relação ao ano anterior, quando 35.921 homens morreram por homicídio doloso. Segundo o relatório, houve um aumento de 2,1% na quantidade de vítimas do sexo feminino em relação a 2022, que passou de 2.572 para 2.628.

Dos estados, o que teve o maior número de registros do crime foi a Bahia, com 4.620. Na sequência, vieram Rio de Janeiro (3.566) e Pernambuco (3.332). Veja os estados com os maiores números:

• Bahia: 4.620;

• Rio de Janeiro: 3.566;

• Pernambuco: 3.332;

• Ceará: 2.893;

• Minas Gerais: 2.657;

• São Paulo: 2.507;

• Pará: 2.445;

• Paraná: 1.756;

• Maranhão: 1.718;

• Rio Grande do Sul: 1.645

O Rio de Janeiro liderou o ranking de municípios com mais homicídios dolosos, com 1.118 casos. Em seguida, aparecem Salvador, com 986, e Manaus, com 866 vítimas de homicídio. Veja a lista dos municípios com mais homicídios dolosos no Brasil em 2023:

• Rio de Janeiro (RJ) - 1.118;

• Salvador (BA) - 986;

• Manaus (AM) - 866;

• Fortaleza (CE) - 715;

• Recife (PE) - 556;

• São Paulo (SP) - 478;

• Maceió (AL)- 394;

• Feira de Santana (BA) - 375;

• Jaboatão dos Guararapes (PE) - 308;

• Belém (PA) - 284