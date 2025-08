Carro da Polícia Civil de Goiás ‘voa’ após bater de frente com caminhão; dois morrem Vídeo mostra colisão na GO-330; agente de 52 anos e estagiária de 19 não resistiram ao acidente Cidades|Do R7, em Brasília 02/08/2025 - 12h20 (Atualizado em 02/08/2025 - 12h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Acidente na GO-330 resultou na morte do agente da Polícia Civil Ananias Batista e da estagiária Ana Caroliny Siqueira Mendes.

Colisão envolveu uma viatura da polícia, um caminhão e um carro de passeio, ocorrendo na manhã de quinta-feira (31).

Outros dois ocupantes, o delegado Leonardo Sanches e uma estagiária, estão internados em estado grave, mas estável.

A Polícia Civil de Goiás investiga as circunstâncias do acidente e manifestou pesar pelas perdas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Duas pessoas morreram na colisão entre o carro de polícia e o caminhão Reprodução/Secretaria de Segurança Pública de Goiás

Um violento acidente na GO-330, entre os municípios de Leopoldo de Bulhões e Silvânia, no interior de Goiás, tirou a vida do agente da Polícia Civil Ananias Batista, de 52 anos, e da estagiária Ana Caroliny Siqueira Mendes, de 19.

A tragédia ocorreu na manhã da última quinta-feira (31), quando uma viatura descaracterizada da corporação colidiu com um caminhão e um carro de passeio.

O impacto destruiu a parte dianteira da viatura e causou ferimentos graves em outros dois ocupantes: o delegado Leonardo Sanches e uma segunda estagiária, cujos nomes não foram divulgados.

Veja:

‌



As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros com apoio da Polícia Militar e do SAMU. Helicópteros realizaram o transporte dos feridos aos hospitais Hugo (em Goiânia) e Huana (em Anápolis).

Segundo boletim divulgado neste sábado (2), tanto o delegado quanto a estagiária permanecem internados em unidades de terapia intensiva. O estado de saúde é considerado grave, porém estável.

‌



Ambos receberam os primeiros atendimentos no Hospital Estadual de Anápolis antes da transferência para unidades especializadas.

Acidente em investigação

A Polícia Técnico-Científica recolheu os corpos de Ananias e Ana Caroliny para o 10º Núcleo Regional em Anápolis. A Polícia Civil de Goiás manifestou pesar pelas perdas e reforçou o compromisso com a apuração do caso.

‌



As circunstâncias da colisão continuam sob investigação. Equipes da perícia analisam o local do acidente para determinar eventuais responsabilidades ou falhas na via. A tragédia gerou forte comoção entre colegas e autoridades.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp