Estado de saúde de delegado e estagiária continua grave após acidente com viatura Ana Caroliny passou por uma cirurgia na coluna e o delegado Leonardo Sanches permanece na UTI Goiás Record|Do R7 01/08/2025 - 20h26 (Atualizado em 01/08/2025 - 20h26 )

Um boletim médico atualizou sobre o estado de saúde do delegado Leonardo Sanches e da estagiária Ana Caroliny, da Polícia Civil, que sofreram um acidente na GO-330. Ana passou por uma cirurgia na coluna e o delegado permanece na UTI. A prefeitura de Silvânia (GO), onde as vítimas fatais Ananias Batista e Amanda Monteiro trabalhavam, decretou luto oficial de três dias.