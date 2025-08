Acidente na Chapada dos Veadeiros deixa um morto e quatro feridos O Corpo de Bombeiros encontrou a vítima fatal, um motociclista, sem capacete e já sem vida Goiás Record|Do R7 31/07/2025 - 20h23 (Atualizado em 31/07/2025 - 20h23 ) twitter

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas após um acidente envolvendo uma moto e um carro na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O Corpo de Bombeiros encontrou o motociclista sem capacete e já sem vida. As vítimas do carro foram levadas a hospitais, mas estão fora de risco de morte. A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada.