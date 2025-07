Ceará confirma primeiro foco de gripe aviária em aves domésticas Agência estadual afirma que propriedade rural foi interditada e que investigações complementares já começaram Cidades|Carol Malheiro*, do R7 19/07/2025 - 14h37 (Atualizado em 19/07/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ceará confirma foco de gripe aviária em aves domésticas Divulgação/Agência Brasil/Arquivo

A Adagri (Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará) confirmou o primeiro foco de gripe aviária em aves domésticas no estado por meio de uma nota divulgada na última sexta-feira (18). Os animais são criados em uma propriedade de subsistência, voltada para o consumo do próprio criador, no município de Quixeramobim, no sertão central do estado.

Segundo a agência, o Serviço Veterinário Oficial do Ceará interditou a propriedade rural e eliminou as aves na manhã de sexta-feira. Investigações complementares estão sendo conduzidas em um raio inicial de 10 km da área de ocorrência do foco.

A confirmação inicial aconteceu na quinta-feira (17), após análises das amostras enviadas para o Laboratório Federal de Defesa Agropecuário, em Campinas, no dia 8 de julho.

Em nota, o órgão estadual assegurou que não há restrição quanto ao consumo de carne e de ovos no Ceará. “A Agência reforça que o consumo de carne de aves e ovos armazenados em casa ou em pontos de venda é seguro, já que a doença não é transmitida por meio do consumo“, disse.

‌



Gripe aviária no Brasil

O primeiro caso de H5N1 (Influenza Aviária de Alta Patogenicidade) registrado no Brasil aconteceu em 15 de maio de 2023 e foi detectado em aves silvestres. Dois anos depois, a primeira suspeita em uma granja comercial ocorreu no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul.

O Brasil investigou quase 3.000 casos suspeitos de Síndrome Respiratória e Nervosa em aves desde 2023. Até o momento, foram detectados 181 casos de influenza aviária, sendo 172 em aves silvestres, um em ave comercial e oito em aves de subsistência, no país. Todos os casos estão controlados.

‌



*Sob supervisão de Raphael Hakime, editor-chefe do R7

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp