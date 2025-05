RS registra primeiro caso de gripe aviária e governo federal declara emergência zoossanitária Estado de emergência é válido por 60 dias; caso foi confirmado nesta sexta-feira Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 16/05/2025 - 08h41 (Atualizado em 16/05/2025 - 08h50 ) twitter

Caso foi confirmado nesta sexta-feira COOPAF/Divulgação - arquivo

O Rio Grande do Sul registrou o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial do Brasil nesta sexta-feira (16). Após a confirmação do caso, o governo federal decretou estado de emergência zoossanitária. A medida é válida para o município de Montenegro por 60 dias e foi publicada no Diário Oficial da União.

Segundo a portaria, o estado de emergência abrange a área de 10km “ao redor do estabelecimento de aves comerciais onde foi detectada a ocorrência da infecção pelo vírus da influenza aviária de alta patogenicidade”. Aves restantes do local foram eliminadas, segundo Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul.

A portaria do DOU reforça que a abrangência da área de emergência pode ser alterada “de acordo com a evolução das investigações epidemiológicas e dos trabalhos de vigilância zoosanitária em execução”.

O R7 entrou em contato com o Ministério da Agricultura e Pecuária questionando sobre os próximos passos, mas ainda não recebeu retorno.

O que diz a Secretaria de Agricultura?

Em nota, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul explicou que recebeu a suspeita de gripe aviária no dia 12 de maio, em um estabelecimento avícola de reprodução, em Montenegro. Segundo a pasta, as amostras foram coletadas e encaminhadas ao Laboratório Federal de Diagnóstico Agropecuário, em Campinas (SP), que “confirmou o diagnóstico de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1) nesta sexta-feira (16/5)”.

“Com a confirmação do foco, o Serviço Veterinário Oficial do RS (SVO-RS) desencadeou as ações previstas no Plano Nacional de Contingência de Influenza Aviária, com isolamento da área em Montenegro e eliminação das aves restantes, para que seja iniciado o protocolo de saneamento da granja. Será conduzida investigação complementar em raio inicial de 10 km da área de ocorrência do foco, e de possíveis vínculos com outras propriedades. A mortalidade de aves no Zoológico de Sapucaia do Sul, que está fechado para visitação, também foi atendida e a Seapi aguarda o resultado do sequenciamento”, diz.

A secretaria explica que o consumo de carne de aves e ovos armazenados em casa ou em pontos de venda é seguro, “já que a doença não é transmitida por meio do consumo”. “A população pode se manter segura, não havendo qualquer restrição ao seu consumo”, afirma.

