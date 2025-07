Um mês após se declarar livre de gripe aviária, Brasil tem uma investigação em andamento Apenas um caso da doença foi confirmado em aves comerciais no país Saúde|Do R7 18/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/07/2025 - 02h00 ) twitter

171 casos em aves silvestres foram confirmados no Brasil Reprodução/Agência Brasil - Arquivo

Em 18 de junho, o governo brasileiro se declarou um país livre da gripe aviária por cumprir o vazio sanitário — 28 dias seguidos sem novos casos. O comunicado oficial foi feito à OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal) pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária). Um mês depois, nesta sexta-feira (18), o país investiga somente uma suspeita da doença .

O caso investigado é em Quixeramobim, no Ceará, em animais de exploração doméstica. Ao todo, 4351 investigações já foram feitas no país.

Desde 2023, quando a doença foi detectada pela primeira vez no Brasil, 171 casos de gripe aviária foram registrados em animais silvestres, sete em aves de subsistência e um caso em ave comercial.

Após a confirmação da doença em uma galinha em uma granja no Rio Grande do Sul, a importação de frango brasileiro foi suspensa por diversos países de formas diferentes. Entre eles, China, União Europeia, Rússia e Canadá pararam de comprar a carne brasileira.

País livre da doença

O período de vazio sanitário começou em 22 de maio, logo após a conclusão da desinfecção da granja localizada em Montenegro (RS), onde foi registrado, em 16 de maio, o primeiro e único foco da gripe aviária em uma unidade comercial no Brasil.

Sem novos casos desde então, o país concluiu todas as medidas sanitárias obrigatórias. A partir disso, recupera seu status sanitário e inicia uma nova fase na tentativa de normalizar o comércio internacional de produtos avícolas.

“Não se comemora uma crise, mas é preciso reconhecer a robustez do nosso sistema sanitário, que respondeu com total transparência e eficiência. Seguimos todos os protocolos, contivemos o foco e agora avançamos com responsabilidade para uma retomada gradativa do comércio exterior, mostrando a força do serviço sanitário brasileiro”, afirmou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

