Celular domina acesso à internet; uso de computador cai a 33%

RESUMO DA NOTÍCIA O celular é o principal meio de acesso à internet no Brasil, utilizado por 98,8% dos usuários.

O uso de microcomputadores caiu para 33,4%, o menor percentual desde 2016.

Entre estudantes, o uso do celular para navegação é de 97,7%, e entre não estudantes chega a 99,1%.

A posse de microcomputadores nos lares caiu para 38,6% em 2024.

Celular comanda: apesar da queda geral, uso do computador entre estudantes teve leve crescimento Victoria Lacerda/R7 - 24.07.2025

A PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), revelou mudanças significativas nos hábitos digitais da população brasileira quando o assunto é computador e celular.

No quarto trimestre de 2024, o telefone celular consolidou-se como o principal meio de acesso à internet entre pessoas com 10 anos ou mais, sendo utilizado por 98,8% dos usuários.

A investigação, que integra o módulo de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), analisou o acesso à rede mundial de computadores e a presença de aparelhos eletrônicos nos domicílios.

Os dados indicam que, independentemente da condição de estudante, o celular foi amplamente adotado para navegação online: 97,7% entre estudantes e 99,1% entre não estudantes. Em escolas públicas, esse índice ficou em 97,2%; nas particulares, subiu para 98,6%.

O microcomputador, por sua vez, segue trajetória oposta. Em 2024, foi utilizado por apenas 33,4% das pessoas conectadas, o menor percentual desde o início da série histórica em 2016. Naquele ano, mais da metade da população (63,2%) ainda recorria a esse equipamento.

Diferença entre estudantes

A tendência de queda, embora contínua, desacelerou a partir de 2023. Entre estudantes, inclusive, foi registrado leve crescimento no uso do microcomputador para acessar a internet, com acréscimo de 0,2 ponto percentual. Entre os demais grupos, porém, a curva descendente manteve-se.

A posse de microcomputadores nos lares também se reduziu, atingindo 38,6% dos domicílios em 2024, ligeiramente abaixo dos 39% observados no ano anterior.

