Uso de celular é cada vez mais comum entre crianças e adolescentes Dados mostram que 93% dos jovens de 9 a 17 anos usam a internet RJ Record Interior RJ|Do R7 10/07/2025 - 19h45

O uso crescente de celulares por crianças e adolescentes no Brasil levanta preocupações sobre o impacto no desenvolvimento cognitivo e social. Dados mostram que 93% dos jovens de 9 a 17 anos usam a internet, com 23% começando antes dos 6 anos. Especialistas alertam para problemas como atraso no desenvolvimento, fadiga ocular e distúrbios do sono. A supervisão dos pais é crucial para garantir um uso seguro e benéfico da tecnologia.