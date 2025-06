Uma pesquisa divulgada nesta quinta (26) pela Fundação Getúlio Vargas revela que há mais celulares do que habitantes no Brasil. Atualmente, existem 272 milhões de aparelhos em funcionamento. Uma média de mais de um aparelho por pessoa. Diante desse cenário, veja as dicas do Jornal da Record para utilizar o seu smartphone de forma mais saudável!