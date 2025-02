COB aprova candidatura de Rio e Niterói ao Pan-Americano de 2031 Assembleia foi realizada nesta quarta-feira (29) na capital fluminense Cidades|Da Agência Brasil 29/01/2025 - 23h10 (Atualizado em 29/01/2025 - 23h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

COB aprova candidatura de Rio e Niterói ao Pan-Americano de 2031 Fernando Frazão/Agência Brasil

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) aprovou nesta quarta-feira (29) a candidatura conjunta das cidades do Rio de Janeiro e Niterói aos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031. Votaram na assembleia realizada na capital fluminense representantes de confederações esportivas e da Comissão de Atletas do COB. Foram 48 votos a favor, um contra e um em branco.

As duas cidades foram as únicas candidatas do Brasil para sediar os eventos, depois que São Paulo desistiu do pleito no último dia 16 e declarou apoio a elas. A etapa seguinte é oficializar a postulação até dia 31 com a Panam Sports, instituição responsável pelos Jogos no continente. No dia 1º de maio, a Panam Sports vai divulgar quais cidades poderão permanecer na disputa. Além do Brasil, apenas o Paraguai oficializou uma candidatura com a cidade de Assunção.

“Vamos ver quais são as cidades candidatas e partir para a construção política. Sentar com as confederações da América, conversar com o Paraguai e ver se é possível fazer um acordo. Vamos começar a trabalhar para que Rio e Niterói sejam confirmadas como sede dos Jogos”, disse o presidente do COB, Marco La Porta.

A candidatura conta com o apoio do governo federal. Na sexta-feira (24), os prefeitos do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e de Niterói, Rodrigo Neves, estiveram no Palácio do Planalto, em Brasília, para conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi assinada uma carta de garantias, em nome do governo federal, para ser apresentada à Panam Sports.

‌



A última vez que o Brasil sediou os Jogos Pan-Americanos foi em 2007, no Rio de Janeiro. A cidade também foi palco dos Jogos Olímpicos de 2016 e uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. Essa experiência acumulada ao longo dos últimos anos é uma das apostas da candidatura para ser bem-sucedida.

“Tenho certeza de que vamos sair vitoriosos e realizar os Jogos com muita qualidade. A estrutura está pronta, há pouca coisa que precisa ser feita e serão estruturas provisórias. Poderemos dar muito foco no esporte e no legado”, disse o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

“Estes Jogos representam um legado extraordinário para a população e o desenvolvimento da região metropolitana do Rio. O projeto da Linha 3 do Metrô certamente é muito importante para o desenvolvimento do Rio e da região metropolitana. Mas ressalto a nossa convicção de que a marca desse Pan 2031 vai ser um legado para o esporte. Temos condições de, para as próximas gerações, elevar o país à condição de desenvolvido na educação, na cultura e no esporte”, complementou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.