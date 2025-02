Inquéritos de incêndios ambientais criminosos triplicaram em 2024, diz PF Número foi de 42 (2023) para 130 (2024) Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 29/01/2025 - 20h00 (Atualizado em 29/01/2025 - 20h28 ) twitter

Inquéritos de incêndios ambientais criminosos triplicaram, diz Polícia Federal Mayangdi Inzaulgarat/Ibama

O diretor do setor da Amazônia e Meio Ambiente da PF (Polícia Federal), Humberto de Barros, disse nesta quarta-feira (29) que os inquéritos da corporação sobre incêndios criminosos aumentaram de 42 (2023) para 130 (2024). Conforme Barros, o número elevou diante do aumento da prática no período de seca no ano passado.

“Nós ampliamos também, não só o número de inquéritos, mas a quantidade de apreensões [de equipamentos] e de pessoas presas e indiciadas”, explicou Barros. “Temos intensificado e a tendência é que possamos ampliar as investigações”, continuou.

A PF, contudo, não informou quais foram os resultados das investigações e se houve a prisão de criminosos. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que, neste ano, o governo federal quer se antecipar aos incêndios. Isso inclui parcerias com pesquisadores e ações no Ministério do Meio Ambiente.

“Vamos verificar quais são os locais onde há mais probabilidade de focos de incêndios”, explicou o ministro.

De acordo com os dados divulgados, em 2024, foram instaurados 5.690 inquéritos policiais envolvendo casos ambientais e 1.322 pessoas foram indiciadas por crimes relacionados ao meio ambiente.