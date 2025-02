Comissões no Senado: PL assume Segurança, e PT lidera Educação; veja como deve ficar Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deve comandar a Comissão de Segurança; Fabiano Contarato (PT-ES) deve assumir a Comissão de Educação Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 29/01/2025 - 21h12 (Atualizado em 30/01/2025 - 16h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deve comandar a Comissão de Segurança Pública da Casa Andressa Anholete/Agência Senado - 19.12.2024

A três dias para a eleição da Mesa Diretora do Senado, os partidos da Casa já se organizam na distribuição dos comandos das comissões permanentes. Candidato à Presidência do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) segue como o favorito para assumir o posto.

Diferente de 2023, o PL, de oposição, deve ficar com o comando de ao menos dois colegiados: Segurança Pública e Infraestrutura. Caso as negociações se consolidem, os senadores Flávio Bolsonaro (RJ) e Marcos Rogério (RR) devem assumir as comissões, respectivamente.

O PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deve assumir as comissões de Meio Ambiente e Educação, com os senadores Fabiano Contarato (ES) e Teresa Leitão (PE), respectivamente.

Maior bancada do Senado, com 15 senadores, o PSD deve comandar a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), com o senador Otto Alencar (BA), e a Comissão de Relações Exteriores, com o senador Nelsinho Trad (MS).

‌



O União Brasil deve assumir a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, com a senadora Dorinha Seabra (TO). O Podemos deve comandar a Comissão de Agricultura, com o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA).

O MDB deve ficar com a Comissão de Assuntos Econômicos. O mais cotado é o senador Renan Calheiros (MDB-AL).

‌



As demais legendas (PP, Republicanos, PSB e PDT) ainda discutem as eventuais composições dos colegiados.

Apesar de serem combinadas por acordos, as comissões passam por eleições para escolher seus respectivos presidentes. Os colegiados também possuem vice-presidentes. O PL ainda cogita ficar com a vice-presidência da Comissão de Agricultura. Se isso acontecer, o senador Jaime Bagattoli (PL-RO) deve assumir o posto.

‌



Nova composição da Mesa Diretora

Com o apoio de legendas como PSD, MDB, PT, PL, PP, PDT, PP, Republicanos, Podemos, União e PSB, que juntas somam 79 senadores, Alcolumbre já costurou o provável formato da nova Mesa Diretora do Senado.

A primeira vice-presidência deve ficar com Eduardo Gomes (PL-TO), consolidando a presença do PL na direção do Senado. A segunda vice-presidência deve ser ocupada por Humberto Costa (PT-PE), trazendo PT e PL para a mesma chapa. Atualmente, a legenda detém a primeira secretaria, com Rogério Carvalho (PT-SE).

Entre os secretários, as projeções indicam que as vagas ficarão distribuídas da seguinte forma:

1ª Secretaria: Daniela Ribeiro (PSD-PB);

2ª Secretaria: Confúcio Moura (MDB-RO);

3ª Secretaria: Chico Rodrigues (PSB-RR);

4ª Secretaria: Laércio Oliveira (PP-SE)