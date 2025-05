Com fortes chuvas no Nordeste, muro de condomínio de luxo cai e moradores ficam ilhados Região enfrenta dias de temporais e alerta do Inmet para chuvas intensas Cidades|Do R7 17/05/2025 - 14h17 (Atualizado em 17/05/2025 - 14h36 ) twitter

Muro de condomínio de luxo cai e moradores ficam ilhados Reprodução/Arquivo Pessoal - Sérgio Barros

As fortes chuvas que atingem o Nordeste nos últimos dias provocaram transtornos em diversos municípios da Paraíba. Em Conde, na região metropolitana de João Pessoa, o muro de um condomínio de alto padrão desabou após o solo ceder com o volume excessivo de água (veja o vídeo abaixo). Com o desabamento da pista de acesso principal e o aumento no nível de um rio próximo, moradores ficaram ilhados.

“A pista cedeu e agora só passa moto. Carro não passa mais. Se a chuva continuar, nem a pé dá pra atravessar por causa do lamaçal e dos buracos”, contou Sérgio Barros, síndico do condomínio. “Ontem, os moradores conseguiram voltar pra casa, mas agora estão ilhados, esperando alguma solução. Eu mesmo tive que comprar mantimentos e voltar pro condomínio pra ficar trancado até alguém resolver”, relatou.

De acordo com os relatos, a única via de acesso está praticamente intransitável. Os moradores também afirmam que as rotas alternativas indicadas nos aplicativos de mapa não existem na prática. Eles dizem que nenhuma equipe da prefeitura apareceu na região até o momento e cobram uma resposta urgente do poder público.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Conde ainda não se manifestou sobre os episódios até o momento. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

João Pessoa, capital paraibana, já registrou mais da metade da média de chuvas esperadas para todo o mês de maio em apenas 48 horas, entre os dias 16 e 17. No mesmo período, a cidade foi apontada como o município com maior volume de chuva do país.

Alerta laranja

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém ativo um alerta laranja de perigo para chuvas intensas até este sábado (18), válido para 23 municípios do litoral da Paraíba, além de cidades em Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O alerta prevê chuvas entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, com ventos que podem ultrapassar os 100 km/h. Há risco de alagamentos, deslizamentos e queda de árvores.

