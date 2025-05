Desastres climáticos provocam prejuízo de R$ 732 bilhões para as cidades brasileiras em 12 anos

Segundo levantamento da Confederação Nacional dos Municípios , desastres provocados pelas mudanças climáticas , como seca, estiagem e excesso de chuvas , causaram um prejuízo de R$ 732 bilhões para as cidades brasileiras em 12 anos. Os dados consideram as catástrofes registradas de 2013 a 2024. Neste período, 95% dos municípios do país foram atingidos pelo menos uma vez por algum tipo de desastre .



Durante o tempo analisado, cerca de 5.000 cidades foram afetadas por uma tragédia natural, com 70 mil decretos de emergência ou estado de calamidade pública . Somente em 2024, as tragédias climáticas causaram um impacto negativo de R$ 92 bilhões.



Sobre desabrigados e deslocados, a região Sul registra o maior número, com mais de 2 milhões de pessoas que precisaram sair de casa. E o Sudeste tem o maior número de mortes no período analisado, com 1.519 óbitos.