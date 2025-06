Com SP em ‘alerta duplo’, país registra chuvas intensas, neve e queda brusca nas temperaturas Especialista recomendam o reforço na higiene, principalmente nas mãos, durante esse período Cidades|Do R7 23/06/2025 - 10h26 (Atualizado em 23/06/2025 - 10h31 ) twitter

Região Sul poderá registrar chuvas intensas, queda nas temperaturas e neve Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o Brasil está sob 15 alertas de eventos climáticos. Entre eles, estão avisos de chuvas intensas, possibilidade de neve e queda acentuada nas temperaturas.

A maioria dos alertas está concentrada nas regiões Sul e Sudeste. Em São Paulo, por exemplo, o estado está sob “alerta duplo”, com risco de tempestades e queda nos termômetros.

Ainda no Sudeste, áreas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro também devem registrar chuvas intensas ao longo do dia. Em relação à queda de temperatura, o Inmet prevê que os termômetros fiquem entre 3 °C e 5 °C.

Na região Sul, os avisos mais severos se concentram no interior de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Nessas áreas, a população pode enfrentar uma forte onda de frio, ventos costeiros — que podem provocar o deslocamento de dunas — e até ocorrência de neve.

☔ CONFIRA AQUI OS ALERTAS VÁLIDOS PARA ESSA SEGUNDA-FEIRA

Recomendações

Manter-se agasalhado

Reforçar a higiene, principalmente a lavagem das mãos

Manter a carteira de vacinação atualizada

Manter o corpo hidratado

