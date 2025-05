Neve cai pela primeira vez no Brasil em 2025 e faz a alegria de turistas em cidade do RS

A cidade de São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, amanheceu com neve nesta quinta-feira (29). Com pousadas cheias na serra gaúcha, já havia uma expectativa para a ocorrência do fenômeno depois de uma nevasca na Argentina, que direcionou uma massa de ar para o estado. Os flocos foram potencializados por um ciclone extratropical que se forma em alto mar no litoral. O município registra 1ºC de temperatura, mas a sensação térmica é de -3ºC.